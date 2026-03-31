Publiziert am 31.03.2026

Die Schweizer Getränkemarke Lattesso, eine Premium-Ready-to-Drink-Marke von Cremo SA, lanciert eine Markenkampagne mit Yann Sommer, dem ehemaligen Schweizer Nationaltorhüter. Claim, Konzept und Kreation wurden inhouse entwickelt, wie es auf Anfrage heisst.

Im Zentrum steht das Motto «Mein Tag beginnt grün» – Sommers täglicher Morgenstart mit «Lattesso Matcha Latte». «Yann Sommer verkörpert genau das, wofür Lattesso steht: Schweizer Qualität, echter Charakter und ein moderner Lebensstil», wird Jörg Amstad, Brand Manager Lattesso bei Cremo SA, zitiert. «Diese Partnerschaft ist keine klassische Werbung – sie basiert auf einem echten Ritual.»

Die erste Kampagnenwelle startet mit einem Mix aus Digital Out of Home, Samplings und Social-Media-Aktivierungen. (pd/cbe)