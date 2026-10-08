Andy Lusti: «Yoga ist der Ausgleich zum harten Werbealltag»

In seiner Jugend sammelte Andy Lusti die legendären Graubünden-Kampagnen von GGK Basel, die er später selbst mitgestalten durfte. Wie es dazu kam und warum sich die U-Bahn von Barcelona oder der Weg auf den Balkan für hervorragende Werbeideen eignen, erzählt er in der aktuellen Folge.

Andy Lusti wurde 1977 in Davos geboren und spielte im Nachwuchs des HC Davos Eishockey. Nach der Matura absolvierte er das Sawi in Biel. Im Jahr 2000 trat er seine erste Stelle als Planer und Junior-Berater bei Publicis Zürich an, wo er mit Fredy Collioud und Jean-Etienne Aebi zusammenarbeitete. Danach wechselte er in die Kreation. Auf eine Station bei KNSK in Hamburg folgten in Zürich KSB/SJ, Advico Y&R, Jung von Matt/Limmat und FCB Zürich; seit 2018 arbeitet er als Freelancer bei Insighters Creative Collective und gibt Yogastunden. Lusti hat bedeutende nationale und internationale Auszeichnungen gewonnen, unter anderem bei den Cannes Lions, Eurobest, Clio, ADC of Europe, Swiss Effie und ADC Switzerland.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – dem ADC Switzerland, dem Club der führenden Kreativen, den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar.