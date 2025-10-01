Thjnk Zürich: Zu jedem Ort das passende Produkt

Die Kampagne von Thjnk Zürich für die Migros nutzt ein Symbol für regionale Verankerung: Ortsschilder. Namen wie «Au», «Bellikon» oder «Paradiso» lassen sich spielerisch mit Produkten aus dem Migros-Sortiment kombinieren.
Entstanden sind knapp 40 Out-of-Home-Sujets in allen drei Landessprachen, die auf Fotos realer Ortsschilder basieren. Das Konzept soll die regionale Verankerung und Sortimentsvielfalt des Detailhändlers kommunizieren, der seit 100 Jahren in der Schweiz präsent ist, heisst es in einer Mitteilung.
Begleitet wird die OOH-Kampagne von einem Film, der ein Lastwagen-Duo auf einem Roadtrip durch die Schweiz zeigt. Unterwegs passieren die Fahrerin und ihr Lernender unterschiedliche Ortschaften und machen sich ein Spiel daraus, immer das passende Produkt zu jedem Ort zu finden.
Für die drei Sprachregionen wurden eigene Filmversionen gedreht – mit Ortschaften aus der Romandie und dem Tessin. Darüber hinaus wird die Kampagne von kurzformatigen Videos auf Social Media flankiert. (pd/cbe)
