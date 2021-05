Koller.Team: Zweiter Standort in Herisau eröffnet

Die stark wachsende Werbeagentur Koller.Team mit Sitz in Appenzell expandiert und eröffnet zweiten Standort in Herisau. Die langjährige Mitarbeiterin der Full-Service-Kommunikationsagentur, Andrea Mathis, leitet den neuen Standort in Herisau. Die Agentur möchte möglichst nah bei ihren Kunden sein, und da bietet sich die Ausserrhoder Kantonshauptstadt an, heisst es in einer Mitteilung.

In letzter Zeit würden immer mehr Kunden aus Appenzell Ausserrhoden mit dem Koller.Team aus Appenzell zusammenarbeiten. Ihnen soll die ganze Dienstleistungspalette möglichst nahe angeboten werden. Andrea Mathis, Leiterin des Standort Herisau, freut sich laut Mitteilung, die Kundschaft im Appenzeller Mittel- und Hinterland künftig direkt von Herisau aus betreuen zu können. Mathis habe die Entwicklung der 14-köpfigen Kommunikationsagentur Koller.Team in den letzten 19 Jahren mitgeprägt.

In Herisau steht die ganze Angebotsbreite der Agentur zur Verfügung, von der Strategieentwicklung für Marketing und Kommunikation über die Kreation mit Grafik, Fotografie, Video und Textarbeiten bis hin zur stark wachsenden Onlineabteilung mit eigener Web-Programmierung und Social-Media-Redaktion. (pd/cbe)