Arcinfo: Leere 20-Minuten-Boxen für einen Tag wieder belebt

Publiziert am 06.01.2026

«Neues Jahr, neuer Vorsatz: besser lesen, lokal lesen», hiess es auf dem Werbeumschlag der am Montag gratis verteilten Exemplare der Neuenburger Tageszeitung.

Die Aktion sollte Pendlerinnen und Pendler ansprechen, die daran gewöhnt waren, eine Printzeitung auf dem Weg zur Arbeit mitzunehmen, schreibt Arcinfo-Chefredaktorin Françoise Kuenzi in einem Artikel in eigener Sache.

Die Aktion, die Kuenzi als «symbolisch und frech» beschrieb, sei gut angekommen, erklärt sie auf Anfrage. Von den 6000 verteilten Exemplaren wurden 4200 von Passanten mitgenommen. Rund 70 Personen hätten den QR-Code zur Webseite angeklickt.

Auch die Walliser Zeitung Le Nouvelliste – die wie Arcinfo zur ESH-Médias-Gruppe gehört – habe die Aktion durchgeführt. Allerdings wurde wegen der Tragödie von Crans-Montana auf eine begleitende Kommunikation verzichtet. Man habe Vorwürfe vermeiden wollen, die Zeitung «profitiere» von dem Ereignis, um Eigenwerbung zu machen, erklärt Kuenzi. Die Aktion sei seit Längerem geplant gewesen. (spo)