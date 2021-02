Ab Januar 2021 hat die Livesystems Holding AG die Exklusivvermarktung des bisherigen CanalPoste-Netzes der Schweizerischen Post übernommen. Bis zum Jahresende 2020 wurden gemäss Mitteilung schweizweit bei über 300 Filialen der Post mehr als 550 grossflächige Screens installiert. Die Bildschirme befinden sich im Wartebereich und am Point of Sales und erzielen so eine hohe Aufmerksamkeit.

«Wir können dem Werbemarkt trotz Corona-Jahr ein attraktives und stabiles Produkt unterbreiten», wird Dragan Dojcinovic, CEO der Verkaufsunit Livesystems AG, in der Mitteilung zitiert. «Erste Kampagnen konnten anfangs Januar bereits erfolgreich ausgestrahlt werden.» Alle Buchungen mit Ausstrahlung bis Ende März profitierten von speziellen Einführungsrabatten.

Screens in Bus, Zug und bei Tankstellen

Mit dem neuen Digital-Netz innerhalb der über 300 Postfilialen ergänzt Livesystems ihr bisheriges Produkteportfolio ideal. Dieses setzt sich aus Screens im öffentlichen Verkehr mit rund 60 Verkehrsbetrieben und über 5'600 Bildschirmen sowie bei Tankstellen und Convenience-Shops mit über 370 Ausstrahlungsstandorten und knapp 2'000 Bildschirmen zusammen. Weiter gehören über 80 grossflächige Stelen in Innenstädten, vor Einkaufszentren und Parkings sowie das Online Newsportal Nau.ch dazu.

Riesiges Zuschauerpotenzial

Eine Werbebotschaft auf dem DooH-Produkte-Mix von Livesystems erreiche ein tägliches Zuschauerpotenzial von rund 2,6 Millionen, heisst es in der Mitteilung weiter. Nicht in die Gesamtzahl eingerechnet sei das Angebot «passengersign» von Livesystems. Die analogen Innen- und Aussenwerbeflächen bei der Fahrzeugflotte der Verkehrsbetriebe Zürich VBZ erreichen werktags ein Potenzial von über 1 Million Kontakten. (pd/lom)