Publiziert am 17.11.2025

Eine ungewöhnliche Marketingmassnahme geht zu Ende. Vor dreieinhalb Monaten brachte Swatch eine Sonderuhr mit dem Namen «What if... Tariffs?» heraus (persoenlich.com berichtete). Bei dieser waren die Ziffern 3 und 9 vertauscht, was eine Anspielung auf die amerikanischen Zölle war. Swatch-Chef Nick Hayek versprach, die Uhr wieder aus dem Verkauf zu nehmen, sobald die Zollschranke aufgehoben sei.

Dies ist jetzt der Fall. In ganzseitigen Inseraten, die verschiedene Schweizer Tageszeitungen publiziert haben, hat die Swatch-Gruppe das Wort «Hopefully» durch «Finally, just a limited edition» ersetzt.

Ironischerweise gelang der Durchbruch in den Verhandlungen nach einem Besuch im Oval Office von Schweizer Unternehmern, darunter die Verantwortlichen der Swatch-Konkurrenten Breitling, IWC oder Rolex. Ein «Hofieren», das Swatch-CEO Nick Hayek scharf kritisierte. «Sind wir Wilhelm Tell, oder sind wir ein Vasall?», sagte er in einem Interview mit Tamedia. (ma)