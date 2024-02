Capture Media: Agentur expandiert in die Romandie

Das im achten Jahr tätige Unternehmen Capture Media baut nach Ablegern in Wien und München nun auch seine Präsenz in der Schweiz aus. Guillaume de Grave übernimmt ab dem 1. März 2024 die neu geschaffene Position des Commercial Director Francophone, wie es in einer Mitteilung heisst. In dieser Rolle werde er die Vermarktungsaktivitäten im französischsprachigen Teil der Schweiz und angrenzenden Regionen verantworten. Guillaume bringt laut Communiqué «einen beeindruckenden Track Record und umfassende Erfahrung mit und ist in der Branche hervorragend vernetzt».

«Ich freue mich sehr, bei Capture Media als Commercial Director für die französischsprachigen Regionen einzusteigen», wird Guillaume de Grave zitiert. «Die Aussicht, zum Wachstum des Unternehmens beizutragen, ist super spannend. Angetrieben durch innovative Medialösungen, mit einem aussergewöhnlich talentierten Team und starken menschlichen Verbindungen, ist alles darauf ausgerichtet, aussergewöhnliche Möglichkeiten für unsere Kunden zu schaffen.»

Guillaume de Grave verfügt laut Mitteilung über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Medienbranche, zuletzt als Head of Publicis Media Lausanne, wo er den Westschweizer Standort der renommierten Mediaagentur leitete und die Mediageschicke namhafter internationaler Werbeauftraggeber verantwortete.

«Wir freuen uns ausserordentlich, Guillaume de Grave bei Capture Media willkommen zu heissen», so Michel Mariani, Chief Commercial Officer. «Sein Spirit und seine Persönlichkeit passen optimal zu unserem Unternehmen, und wir sind überzeugt, dass er eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, Capture Media in frankophonen Gebieten erfolgreich auszubauen.» (pd/cbe)