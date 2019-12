MediaTiMarketing als Vermarkterin sämtlicher Medien der Gruppo Corriere del Ticino verstärkt ihre Verkaufsorganisation im nationalen Markt. Antonio Solidoro, langjähriger Senior Key Account Manager bei Admeira und Ringier, wird spätestens am 1. April 2020 zum Verkaufsteam stossen und dort dieselbe Rolle übernehmen.

Zusätzlich wird eine neue Stelle für einen Junior Account Manager geschaffen. Die langjährige Mitarbeiterin Lisa Koen wird zur Teamleiterin befördert und wird gemeinsam mit ihrem Team die Kunden- und Agenturbedürfnisse im Tessin abdecken, wie es in einer Mitteilung heisst.

Gleichzeitig verlässt der langjährige Direktor der Gruppo Corriere del Ticino, Simone Bianchi, per Ende Dezember das Unternehmen und wird sich ausserhalb der Unternehmensgruppe neuen Aufgaben widmen. «Den Abgang von Simone Bianchi, der sich in all den Jahren ein nachhaltiges Beziehungsnetz – auch in der Deutschschweiz – aufgebaut hat, bedauern wir natürlich sehr», wird Moreno Cavaliere, Delegierter Corriere del Ticino / MediaTi Marketing, in der Mitteilung zitiert. (pd/cbe)