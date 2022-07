AWS: Aussenwerbebranche lanciert neuen Award

Der von der APG|SGA organisierte Swiss Poster Award sowie der von Clear Channel Schweiz initiierte DOOH Award werden in einen neuen Wettbewerb integriert. Dies schreibt der AWS Verband Aussenwerbung Schweiz in einer Mitteilung. Damit erhalte «das Erfolgsmedium Out of Home» und die gesamte Kommunikations- und Kreativbranche eine Plattform mit nationaler Ausstrahlung und breiter Trägerschaft. Zusätzlich würden auch noch Neo Advertising sowie Horizon als gleichstehende Partner dazustossen.

In den kommenden Wochen wird der AWS zusammen mit dem designierten Jurypräsident Christian Brändle, Direktor Museum für Gestaltung Zürich, die Award-Kategorien definieren und eine hochkarätige Fachjury zusammenstellen, wie es weiter heisst.

Markus Ehrle, CEO APG und Präsident AWS, sowie Christoph Marty, CEO Clear Channel Schweiz und Vize-Präsident AWS, freuen sich laut Mitteilung gemeinsam mit Christian Vaglio, CEO Neo Advertising, sowie Etienne Reignoux, CEO Horizon, diesen Anlass zu ermöglichen, um der Aussenwerbung das gebührende Schaufenster zu geben. Zu diesem Zweck vereinen sich «der bedeutendste, traditionsreichste Plakatwettbewerb Swiss Poster Award» und «die zeitgenössische Ehrung für die besten digitalen Plakatkampagnen DOOH Award» zu «einer neuen, dynamischen Auszeichnung und Veranstaltung Woohw!». Der Award und der gesamte Event würden für den Ausdruck von Begeisterung (Wow!) stehen und die Faszinationskraft von Out of Home (OOH) spiegeln.

Diese Initiative für die neue, gemeinsame Plattform «Woohw!» unterstreicht laut Mitteilung «die prägende und nachhaltige Bedeutung des Plakates – ob in klassischer oder digitaler Form – im Intermediawettbewerb und honoriert die Qualität der gestalterischen Arbeiten, die Innovationskraft, die Kreativität sowie den Impact der Aussenwerbung». (pd/cbe)