Geyst: Bank Julius Bär mit neuem Auftitt

Seit 2015 pflegt die Zürcher Agentur Geyst den Markenauftritt der Bank Julius Bär und entwickelt diesen kontinuierlich weiter, wie es in einer Mitteilung heisst. Eine «unverwechselbare» Designsprache und eine «über alle Kanäle konsistente» Corporate Identity seien dabei wichtige Pfeiler des Erfolgs. Als Branding-Agentur mache Geyst die Privatbank «erlebbar».







Neben Design Guidelines und Templates gehören Inhaltskonzepte für Print, Web, Social Media und Bewegtbild zu den Arbeitsergebnissen. Weiter unterstützt Geyst die Zürcher Privatbank beim Erstellen von Corporate-Publishing-Produkte sowie Eventdesign.

«In einem intensiven kreativen Prozess haben wir ein Ökosystem erschaffen, das sich flexibel und einfach auf alle Berührungspunkte anwenden lässt. Weltweit», lässt sich Olivier Berger, Executive Director Head Branding & Advertising Julius Bär, in der Mitteilung zitieren.

Verantwortlich bei Julius Bär: Olivier Berger (Head Branding & Advertising), Melanie Kienzle, Silvan Cagienard, Olivia Bonnet-Cham, Isabel Dago, Corinne Bresch; verantwortlich bei Geyst: Steph Huber (Head of Consulting), Luciano Hagge Dias (Key Account Director), Barbara Rapin (Account Director), Matthias Kadlubsky (Creative Director), Christian Raissig (Art Director), Cyril Schicker (Copywriter), Oliver Fried (Copywriter), Marcel Capeder (Designer), Francesca Stöckli (Designer), Urs Baumgartner (Head of Desktop Publishing), Dave Maire (Desktop Publishing), Robert Lisac (Head of Digital), Giuseppe La Tona (Developer). (pd/lol)