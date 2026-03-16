Publiziert am 16.03.2026

Ab sofort sind auch Beobachter-Inhalte auf Livesystems-Digital-Screens in der Deutschschweiz zu sehen. Das Angebot ergänzt die bisherigen Blick-News-Inhalte um Service-Themen über Gesetz und Recht, Konsum und Arbeit.

Dominique Strebel, Chefredaktor Beobachter, kommentiert den Schritt in einer Ringier-Mediemitteilung so: «Egal ob App, Chatbot, via Social Media, per Push-Nachricht oder im Newsletter – und nun unmittelbar per Digital-Screen. Die Partnerschaft mit Livesystems vervollständigt in idealer Art und Weise die Kanäle, über die wir zu den Menschen gelangen. Die Screens sind dort, wo das Leben passiert und der Beobachter beleuchtet seit jeher Alltagsthemen und liefert Lösungen. Neu direkt dorthin, wo die Menschen unterwegs sind.»





Flankiert wird der Start des neuen Angebots von einer mehrstufigen Kampagne. Zentrales Element sind dabei drei kurze Markenfilme, die die Vielfalt des Beobachters in prägnante Botschaften fassen: Der Alltag steckt voller Fragen und der Beobachter liefert die Antworten. Im ÖV, beim Einkaufen, an der Tankstelle.

Nach Blick und Beobachter folgen in den kommenden Monaten schrittweise weitere Marken aus dem Portfolio von Ringier Medien Schweiz – darunter die Schweizer Illustrierte, L’Illustré, cash, Bilanz, Handelszeitung und PME. (pd/red)