Publiziert am 05.03.2025

Der Verlag der Plattform J ist in den letzten Wochen zwei Content-Partnerschaften eingegangen. Anfang Februar gab das Berner Online-Medium die Zusammenarbeit mit dem Tourismus Lifestyle Verlag TLVG bekannt. Der Herausgeber verschiedener Fachmagazine beliefert die Plattform J seit Anfang Jahr mit Reiseberichten, sowie «Hintergrundinfos zu Trends und Neuheiten aus den Bereichen Tourismus, Lifestyle und Reisen», wie es in einer Hausmitteilung heisst.

«Erhoffen uns vor allem mehr Sichtbarkeit»

Vor einer Woche folgte die nächste Ankündigung einer Kooperation; diesmal mit dem Magazin Sportlerin, das sich dem Frauensport widmet. Wie beim Reiseverlag besteht auch diese Zusammenarbeit darin, dass die Plattform J vom Sportmagazin Artikel für die Publikation zur Verfügung gestellt erhält und als Gegenleistung dem Partner Reichweite und Sichtbarkeit für die Marke bietet. «Wir erhoffen uns also vor allem mehr Sichtbarkeit, dass Leute unser Magazin am Kiosk oder an den Coop-Kassen sehen und wiedererkennen», sagte Roman Grünig, Mitinhaber Sportlerin-Magazin, in einem Interview auf der Plattform J.

Über die genauen Konditionen, etwa ob Geld fliesst, haben die Partner Vertraulichkeit vereinbart, wie Plattform-J-Verleger Urs Gossweiler auf Anfrage von persoenlich.com erklärt. Die Plattform J erreichte im Januar gemäss Zahlen von Google Analytics 392’000 Nutzer, die insgesamt 1,63 Millionen Seiten abriefen. (nil)