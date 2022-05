20 Minuten Advertising: Brandformance Ads für Online und App lanciert

20 Minuten Advertising geht mit einem neuen Brandformance-Produkt an den Start. Damit können Werbetreibende für ihre Kampagnen nebst Branding auch auf Abverkauf fokussieren und ihre Werbemassnahmen dabei laufend optimieren. Die neuen Brandformance Ads können ab sofort auf 20 Minuten Online und in der 20 Minuten App ausgespielt werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Werbetreibende Unternehmen würden dabei von einem «hybriden Preismodell» profitieren, bestehend aus einem fixen Tausenderkontaktpreis beziehungsweise Cost-per-mille und einem variablen Anteil in Abhängigkeit der erreichten Leads oder Conversions wie zum Beispiel Buchungen, Newsletter-Anmeldungen, Offertanfragen, Registrierungen et cetera. Der Einkauf erfolgt programmatisch, um so «alle Vorteile bezüglich Targetings und Daten optimal nutzen zu können».

«Werbetreibende Kundinnen und Kunden haben ab sofort die Möglichkeit, Ihre Kampagnen sowohl auf Branding- als auch auf Performance-Ziele auszurichten. Mit den Brandformance Ads profitieren sie damit von der Umsetzung maximal effizienter Werbemassnahmen», lässt sich Séverine Hubatschek, Managing Director von 20 Minuten Advertising, in der Mitteilung zitieren.

Das neue Brandformance-Produkt ist als Resultat einer Test- und Analysephase entstanden, wie es weiter heisst. So hätten 20 Minuten und Goldbach Advertising Services basierend auf diversen Kampagnen der letzten zwei Jahre über verschiedene Produktgruppen den Brand Uplift sowie die Abverkaufswirkung untersucht. Entsprechend kommen für die Brandformance-Kampagnen auf 20 Minuten Online laut eigenen Angaben «reichweitenstarke, hochwertige und besonders performante» Display-Formate zum Einsatz wie zum Beispiel Ricchi, Rectangle oder Wideboard Ads.

Die neuen Brandformance Ads können laut Mitteilung ab sofort bei 20 Minuten Advertising oder Goldbach Advertising Services gebucht werden. Zum Service gehören auch die Beratung mit individueller Angebotsgestaltung sowie das technische Set-up der Kampagne mit Dashboard und laufender Kampagnenoptimierung seitens Goldbach Advertising Services. (pd/tim)