Falken Bier ist eine Institution in Schaffhausen und das Lager hell gelte als das beliebteste Lokalbier der Region. Werbekontor hat der Schaffhauser Marke einen frischen Look verpasst, der die traditionellen Falkenbier-Trinker als auch neue Zielgruppen anspricht, heisst es in der Mitteilung.







Für das Redesign der Marke habe Werbekontor das ehemalige Logo der Brauerei Falken revitalisiert. Der illustrierte Falke sei vielen Fans der Brauerei noch im Gedächtnis. Das reduzierte Design mit dem Retro-Falken sei einerseits modern und trendy und wecke andererseits bei älteren Bierfreunden gute Erinnerungen an die Marke.

Umgesetzt hat Werbekontor das Verpackungsdesign auf 50cl-Flaschen für die Gastronomie sowie auf 33cl-Flaschen im zehner- oder zwölfer-Pack und auf 50 cl-Dosen für den Detailhandel.

Verantwortlich bei der Brauerei Falken AG: Markus Höfler (CEO), Erika Weber (Projektverantwortliche); verantwortlich bei Werbekontor: Tom Schaich (Beratung), Patricia Heyne (Creative Direction), Anna Kunszenti (Art Direction); Exactapro (Druckvorstufe). (pd/log)