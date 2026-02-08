Am 8. Februar 1876 wurde das erste Feldschlösschen-Bier gebraut. CEO Thomas Amstutz stellte den Festakt unter das Motto «Zusammenhalt». Gemäss einer Medienmitteilung sagte Amstutz: «Als Unternehmen können wir den Zusammenhalt nicht verordnen. Aber wir können einen Beitrag leisten, indem wir ihn sichtbar machen. Wir wollen hinschauen. Wir wollen, dass alle hinschauen.» Bei einem Brunch an langen Tischen tauschten sich Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft aus.
- Dieter Egli (Regierungsrat AG) und Markus Dieth (Regierungsrat AG)
- Daniela Segmüller und Markus Segmüller (beide CEO Segmüller Collection)
- Henrik Poulsen, Jacob Aarup-Andersen mit Thomas Amstutz und Fuhrmänner
- Claudia Rohrer (Stadtpräsidentin RHF) und Marc Leber (FKDT RHF)
- Jacob Aarup-Andersen und Thomas Amstutz mit Dieter Egli und Markus Dieth
- Bundesrat Albert Rösti mit Thomas Amstutz beim Empfang im Sudhaus
- Baschi (Sänger) und Christian Riesen (Musiker)
- Maja Riniker (Nationalrätin AG) und Florian Riniker (Ehemann)
- Alex Artieda (Ehemann) und Helene Budliger-Artieda (Seco Direktorin)
- Jugendchor Jutz im Sudhaus
- Transportführung
- Nicolò Paganini (Nationalrat SG) und Katrin Paganini (Ehefrau)
- Festrede von Thomas Amstutz (CEO Feldschlösschen Getränke AG)
- Reto Rickenbacher (Partner) und Daniela Schneeberger (Nationalrätin BL)
- Festrede von Jacob Aarup-Andersen (CEO Carlsberg)
- Festrede von Albert Rösti (Bundesrat)
Unter den Gästen waren Jacob Aarup-Andersen, CEO der Carlsberg-Gruppe, und Henrik Poulsen, Verwaltungsratspräsident von Carlsberg. Feldschlösschen gehört zur dänischen Carlsberg-Gruppe.
Bundesrat Albert Rösti würdigte in seiner Ansprache die gesellschaftliche Funktion des Biers: «‹Nachher ein Bier trinken›, das kann man auch mit dem Konkurrenten, mit dem politischen Gegner; das gemeinsame Bier nimmt die Härte und Schärfe aus dem Umgang. Ist das Anstossen mit einem Bier nicht mehr möglich, dann ist wirklich ‹Hopfen und Malz verloren›.»
Zum Rahmenprogramm gehörten eine Keynote des Schriftstellers Rolf Dobelli und eine Paneldiskussion mit Dobelli, Nationalrätin Maja Riniker (FDP) und Politikwissenschaftler Michael Hermann. Für die musikalische Unterhaltung sorgten junge Talente wie Valerian Alfaré, der Jazz Campus Basel und der Jugendchor Jutz. Die Gäste konnten an Führungen durch das Brauereischloss teilnehmen.
Feldschlösschen beschäftigt rund 1200 Mitarbeitende an 22 Standorten in der Schweiz und beliefert etwa 25'000 Kunden aus Gastronomie, Detail- und Getränkehandel. (pd/nil)
