Gretz Communications: Bretagne neu im Portfolio

Bretagne neu im Portfolio

Nach einer Konkurrenzausschreibung mit drei weiteren Agenturen wird Gretz Communications die französische Halbinsel in der externen Kommunikation vertreten. Es ist die erste Destination in Frankreich in ihrem Portfolio.

Für den Tourismus in der Bretagne ist die Schweiz der fünfwichtigste europäische Markt. (Bild: Berthier Emmanuel)