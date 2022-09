Mjm.cc: Bubbles erobern die Schweiz

Während sieben Wochen touren die Schweizer Digitaltage von Digitalswitzerland in eigens geschaffenen Event-Bubbles durch die Schweiz (persoenlich.com berichtete). Entwickelt wurde die Bubble-Roadshow von der neuen Digitaltage-Leadagentur Mjm.cc aus Basel. Umgesetzt wird die Tour gemeinsam mit Digitalswitzerland, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die zwei mobilen Strukturen werden an jedem der 19 Austragungsorte mit leichtem Luftüberdruck aufgeblasen. Im transparenten Rund erwarten die Besucherinnen und Besucher verschiedenste Events, Workshops, Ausstellungen und Gespräche rund um den digitalen Wandel. Diese «in der Schweiz einmalige Form der Roadshow» erlaubt laut Mitteilung «ein einzigartiges Erlebnis und bietet gleichzeitig Digitalswitzerland eine hohe Wiedererkennung».

Die diesjährige Ausgabe des Grossanlasses verbinde eine gesamtschweizerische Vision mit einem regionalen Fokus, um die Schweizer Bevölkerung auf ihrem Weg in eine digitalere Zukunft zu stärken. Mit diesem Konzept werde die Bedeutung des digitalen Wandels noch näher an den Alltag der Bevölkerung herangetragen.

Erstmals zu sehen sind die Bubbles an der Eröffnung der Digitaltage am Montag, 5. September, auf dem Bundesplatz in Bern. Anschliessend touren die Bubbles durch die Hauptstadtregion, gefolgt von der Nordwestschweiz, der Region Zürich, der Romandie, dem Tessin und der Ost- und Zentralschweiz. (pd/cbe)

Verantwortlich bei Digitalswitzerland: Diana Engetschwiler, Kristof Hertig, Sarah-Lee Keller; verantwortlich bei Mjm.cc: Martin J. Matt, Christoph Marti, Fabian Reuteler (Creative Direction), Rico Chiari (Design und Raumgestaltung), Fabian Reuteler (Projektleitung); Bubble Engineering: Urs Meier, Luft & Laune; Bau Exhibition: Brogleworks. (pd/cbe)