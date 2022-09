Schmid Pelli & Partner: Chantal Cartier übernimmt Geschäftsführung

Chantal Cartier ist seit dem 1. September 2022 neue Geschäftsführerin von Schmid Pelli & Partner, wie es in einer Mitteilung heisst. Die 39-jährige Zugerin wirkte bisher als Partnerin bei der Beratungsagentur und ist die interne Spezialistin in den Bereichen Hospitality, Gastronomie und Hotellerie. «Ich freue mich über diese neue Aufgabe. Es gilt die Agentur nach einer erfolgreichen Aufbauphase nun in die Zukunft zu führen. Denn das Umfeld unserer Kunden ist zurzeit höchst volatil und entsprechend agil müssen wir aufgestellt sein», lässt sich Cartier in der Mitteilung zitieren.

Drei Jahre nach ihrem Stellenantritt bei Schmid Pelli & Partner löst sie Tiziano Pelli ab, der die Agenturleitung seit der Firmengründung verantwortete. Der 44-Jährige wird nach fünf Jahren Führung die Leitung plangemäss abgeben, um sich verstärkt seinen Kundenprojekten und der strategischen Weiterentwicklung der Agentur widmen zu können. «Ein Führungswechsel hinterfragt Bestehendes und bringt wieder neue Ideen in die Agentur», wird Pelli zitiert. Er bleibt auch weiterhin als Mitglied der Geschäftsleitung und des Vorstandes aktiv.

Als Absolventin der renommierten Ecole hotelière de Lausanne mit einem Executive MBA der Universität St.Gallen/Rotmann School of Management (Toronto) lancierte Cartier ihre Karriere bei Hyatt International in Zürich und wirkte anschliessend über zehn Jahre in diversen Funktionen bei Schweiz Tourismus in Zürich. Über viele Jahre hatte sie gemäss Mitteilung «massgeblich» die Entwicklung und strategische Ausrichtung des Hotelmarketings von Schweiz Tourismus verantwortet. Seit 2017 leitete sie zusätzlich das weltweite Städtemarketing, bevor sie am 1. September 2019 zu Schmid Pelli & Partner stiess. (pd/tim)