Läderach: Chocolatier-Haus bleibt ZFF-Partner

Eine Recherche des Schweizer Fernsehens SRF erhebt schwere Vorwürfe gegen den Chocelatier Jürg Läderach. Dem früheren Inhaber der gleichnamigen Firma wird vorgeworfen, in einer von ihm mitgegründeten evangelikalen Privatschule seien Kinder physische misshandelt worden. Läderach streitet ab, selbst an den Züchtigungen teilgenommen zu haben.

Das Chocolatier-Haus aus dem Glarnerland ist Sponsor beim diesjährigen Zürich Film Festival ZFF. Dieses stehe zu seiner Partnerschaft, hiess es am Freitag auf Anfrage von Keystone-SDA. Nach einem Generationenwechsel in der Unternehmensleitung würden andere Werte gelebt. So hätten sich die heutigen Verantwortlichen klar von der Vergangenheit distanziert und stünden für Toleranz und Diversität aus. Gemäss Blick überprüfe man aber, «in welcher Form Läderach am ZFF präsent sein wird», so Co-Festival-Co-Direktorin Jennifer Somm gegenüber der Ringier-Zeitung.

ESAF will sich «Überblick verschaffen»

Auch das Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest ESAF, das 2025 im Kanton Glarus stattfindet, wird von Läderach gesponsert. Man sei daran, «sich über die weitere Entwicklung der Thematik einen Überblick zu verschaffen», teilte das ESAF dem Schweizer Fernsehen mit.

Die Fluggesellschaft Swiss hatte im November 2019 die Zusammenarbeit mit Läderach gekündigt. Anlass bot gemäss Medienberichten der Wirbel um den heutigen Läderach-Geschäftsführer Johannes Läderach. Dieser hat gemäss mehreren Medien am sogenannten «Marsch fürs Läbe» teilgenommen und sich damit gegen Abtreibung und gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen. (sda/nil)