Lidl Schweiz

Lernende suchen Lernende

In einem humorvollen Spot machen aktuelle Lernende ihren Altersgenossen die Arbeit bei Lidl schmackhaft.

Bei der Suche nach neuen Lernenden setzt der Detailhändler auf Social first. In einem humorvollen Spot machen aktuelle Lernende ihren Altersgenossen die Arbeit bei Lidl schmackhaft. Die Kampagne ist in Zusammenarbeit mit der digitalen Beratungsagentur Lobeco Schweiz entstanden.