MediaCom: Damit der Fokus nicht verloren geht

Die «6 goldenen Regeln der idealen digitalen Kampagne», «ROI driven Social Media», «Outcome driven advertising» und der «Swiss Media Data Hub» standen am Dienstagabend auf dem Programm. Auf dem anschliessenden Menü: Networking & Diskussionen bei einem «Optimization Mule», «Frozen KPI», «Long Conversion Ice Tea» sowie Spiesschen mit Spicy Poulet und Randentatar in entspannter Atmosphäre, wie es in einer Mitteilung heisst.

In der Keynote «Back to basics: how can you reach better results» präsentierten Annunziata Passarello und Stephanie Bolliger, Digital Lead MediaCom Switzerland, ihre sechs goldenen Regeln für den idealen digitalen Approach. Laut Passarello kann «das durchaus komplexe Medium Digital durch das Einhalten einfacher, aber zugleich effektstarker Regeln einen zunehmenden Beitrag zum Kampagnenerfolg leisten. Unter anderem hoffen wir unsere Zuhörer inspiriert zu haben, stärker auf Fokus und Individualisierung zu setzen.»

Im Anschluss an die Keynote inspirierten laut Mitteilung «nationale und internationale Experten mit Best-Practice-Beispielen» aus ergebnisorientierter Werbung und ROI-getriebenen Social Media in Mini-Pitches mit anschliessender Fragerunde. Toni Baganz, Head of Social and MBA bei MediaCom Switzerland, zeigte in seinem Vortrag «ROI driven Social Media» die Transformation von Likes & Shares zu Sales & Revenue auf. «Der Performance Approach im Non-Paid-Bereich ist einer der aktuell grössten Wachstumsbereiche im Social», so Baganz. «Neben unserer natürlichen Fokussierung auf den Paid-Bereich möchten wir unsere Kunden unterstützen, das volle Potenzial ihrer Möglichkeiten im Non-Paid-Bereich auszuschöpfen».

John Wittesaele, Präsident bei Emea Xaxis, betonte, dass in einer Welt der Disruption der Wandel die einzige Konstante ist: «Von Daten über Insights zu Ergebnissen. Lassen Sie uns von menschlicher Intelligenz genauso begeistert sein wie von KI. Daten sind nur dann nützlich, wenn wir sie in umsetzbare Informationen umwandeln können. Dazu brauchen wir Menschen und Algorithmen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen».

Catherine Purgly, Geschäftsführerin Leading Swiss Agency (LSA), erklärte die Hintergründe, und gab ein Update zum Thema «Swiss Media Data Hub», der «die Onlineforschung über die Schweiz hinaus revolutionieren wird». (pd/cbe)