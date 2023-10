KA-EX, welches zum Zürcher Start-up PH AG gehört, hat sich in der Schweiz laut einer Mitteilung bereits etabliert. Mittlerweile würden nebst dem FC Basel und Zürich sowie Bundesligavereine, selbst Topsportler aus der NFL «die Innovation aus der Schweiz» nutzen.

Um das neue Produkt und dessen Funktion international weiter bekannt zu machen, vergibt KA-EX das Social-Media-Mandat an die Agentur Digital Flow Media. Diese zeichnet unter anderem für Konzeption, Content Kreation, Influencer Management, Umsetzung und Streuung verantwortlich. «Mit KA-EX haben wir unser erstes Start-up als Kunden gewonnen», so Deny Karagülle, Co-Founder von Digital Flow Media. «Das Unternehmen ist weltweit die innovativste Marke im Supplement-Bereich. Gründer und CEO Pedro Schmidt arbeitet nur mit Firmen, welche ihn von Grund auf überzeugen. Wir sind daher umso stolzer auf diese Zusammenarbeit. Damit tragen wir einen Teil bei, dem Team von KA-EX Arbeit abzunehmen, damit sie sich weiterhin vermehrt auf die Expansion in weitere Länder wie die USA konzentrieren können.»

Pedro Schmidt, CEO von PH AG und Entwickler von KA-EX, ergänzt: «Mit einem innovativen Produkt wie unserem müssen wir Kanäle wie TikTok professionell aufbauen. Digital Flow Media hat uns innerhalb weniger Wochen vom Kickoff bis zu den ersten Posts sehr effizient unterstützt.»

Die Clips sollen auch die internationale Bekanntheit steigern. Dafür wird ein Teil des Contents auch auf Englisch produziert und sowohl mit Sportlern als auch mit Wissenschaftler und Ärzten gedreht. Die neue Zusammenarbeit startete im Juni 2023. In den ersten Videos zu sehen sind die professionelle Volleyballspielerin Miriam Reiser sowie Profiboxer Angelo Peña. (pd/cbe)