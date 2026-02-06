Publiziert am 06.02.2026

Beim Goldbach Crossmedia Award 2026 ist das Publikumsvoting gestartet. Dazu steht ein Online-Tool zur Verfügung, teilt Goldbach mit.

Es stehen 30 Cases zur Auswahl. Darunter befinden sich «100 Jahre Migros» von Migros und Wirz, «Aromat – Tradition trifft Kreativität» von Unilever und PDH Schweiz oder «Micasa bleibt Micasa» von Micasa und Ingo. Die gesamte Liste ist hier aufgeführt.

Der Award zeichnet crossmediale Kampagnen aus, die durch intelligente Vernetzung verschiedener Medien und Touchpoints überzeugen. Neben den Jury-Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze wird auch dieses Jahr wieder ein Sonderpreis durch das Publikum vergeben.

Die Preisverleihung findet am 16. April 2026 im Rahmen der Best of Swiss Web Award Night in The Hall in Zürich statt. (pd/spo)