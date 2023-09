Converto: Der Name als Türe zur Produktewelt

Wenn sich bei Globus die Türen öffnen, lädt die Vielfalt an exklusiven Marken und Produkten zum Staunen und Entdecken ein. Dieses Gefühl bei den Konsumentinnen und Konsumenten zu platzieren, war Ziel einer digitalen Awareness-Kampagne, die Bodin.consulting zusammen mit Converto realisiert hat.

Eine einfache Animationsidee macht Lust, in die Globus-Welt einzutreten: Der Globus-Schriftzug wird zu einer Türe, die sich öffnet. Dahinter zeigen sich Produkte aus dem breiten Angebot des Warenhauses.

Die Produkte lassen sich programmatisch auf unterschiedlichste Zielgruppen zusammenstellen, bestimmt durch Alter, Geschlecht, Vorlieben und Kaufkraft. Möglich macht dies die unabhängige Technologie von Converto, einem Unternehmen, mit dem bodin.consulting hierfür eng zusammenarbeitet. Zum Einsatz kamen Video-Ads, Dynamische Display Ads und Social Media Platzierungen. Es wurden ausschliesslich grossformatige Platzierungen genutzt und den Botschaften auf diese Art viel Raum geschenkt.

«Converto Dynamics» ist eine der fünf Werbelösungen, die Converto neben Augmented, Cookieless, Crossmedia und Reach für ihre Kunden entwickelt und bereitstellt. Es beinhaltet Dynamische Werbung für diverse Formate von Display Ads für alle Endgeräte und auch als digitale Aussenwerbung und ebenso dynamische Video-Ads bei denen Inhalte in dynamische ausgetauscht werden können.

Mit einer Visibilität von über 80 Prozent in der Zielgruppe und einer ebenso hohen View-Through-Rate bei den Video-Ads habe es kaum eine Zürcherin oder einen Zürcher, denen Globus entgangen sei, schreibt Converto in einer Mitteilung. Das zeigten auch «die aussergewöhnlich hohen Klickraten» von bis zu 4,5 Prozent, so Converto weiter. Und das – betont der Marketingspezialist – «obwohl in den Werbemitteln auf eine Call To Action verzichtet wurde».

Verantwortlich bei Globus: Madelaine Hermle (Director Marketing Communication), Melanie Pauli (Marketing Specialist Partner Business & Brands); verantwortlich bei Bodin.consulting Frank Bodin (Inhaber); verantwortliche bei Converto: Kim Engels (CEO). (pd/nil)