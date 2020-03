Apple: Der Tech-Gigant feiert die Frauen

Im März wird eine spezielle Reihe von «Today at Apple-Sessions» Gelegenheit bieten, von Frauen zu lernen, die ihre Kreativität nutzen, wichtige Themen anzusprechen und dabei andere Menschen zu ermutigen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Während des gesamten Monats März finden in den Apple Stores weltweit über 5000 Veranstaltungen unter dem Motto «Sie ist kreativ» statt, um inspirierende weibliche Kreative hervorzuheben, die Fotografie, Design, Technologie, Wirtschaft, Musik und Film nutzen, um schwierige Themen anzusprechen, neue Perspektiven zu erkunden und ihre Gemeinschaft zu stärken.

Ausgewählte Stores werden mehr als hundert Sessions veranstalten, die von Frauen aus verschiedenen Branchen und Medien geleitet werden, die ihre Mitmenschen durch Kreativität stärken, darunter die Mitvorsitzende des Women's March Linda Sarsour, die Musikerinnen Meghan Trainor und Victoria Monét, die Designerin Carla Fernández und viele weitere.

«Die Arbeit, den Geist und die Leistungen von Frauen zu feiern, ist so wichtig für Apple», lässt sich Deirdre O'Brien, Senior Vice President Retail and People bei Apple, in der Mitteilung zitieren. «Wir freuen uns sehr, den Internationalen Frauentag mit der Veranstaltungsreihe ‹Sie ist kreativ› zu würdigen und diese Erfahrungen in unsere Stores zu bringen, damit sich jeder von einigen der leidenschaftlichsten und innovativsten Kreativen der Welt inspirieren lassen kann.»

Weitere Informationen über die Reihe findet sich hier.