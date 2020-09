Orell Füssli

Désirée Heutschi leitet Entwicklungsabteilung

Die Innovationsmanagerin nimmt, als Nachfolgerin von Daniel Broger, zudem Einsitz in der Geschäftsleitung.

Désirée Heutschi verfügt über einen Executive Master of Business Law der Universität St. Gallen und einen Master in International Relations der Ecole des Hautes Etudes Internationales in Paris. (Bild: Orell Füssli)