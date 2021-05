Somedia: Digitale Marketingagentur gegründet

Die Think11 mit Standorten in Osnabrück, Bielefeld, Münster, Berlin und Garrel ist eine führende MarTech-Agentur in der DACH-Region. Einige der wertvollsten Marken der Welt setzen bereits auf die Dienstleistungen der im 2019 gegründeten Digitalagentur aus Deutschland. Die Think11 verbindet integriertes digitales Marketing mit tiefgehender Business Intelligence, kompetenten Experten und innovativen Technologien, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Somedia gründet zusammen mit Think11 ein gemeinsames Joint-Venture und reagiert damit auf die stark steigende Nachfrage nach datenbezogenen Marketing-Dienstleistungen. Die Think11 Switzerland positioniert sich als Kompass für Unternehmen, die im Dschungel der digitalen Transformation ihre Marketing- und Verkaufsaktivitäten ganzheitlich ausrichten wollen. Die Gründung von Think11 Switzerland ist für Somedia ein weiterer Schritt im Rahmen ihrer Wachstums- und Digitalisierungsstrategie.







Für den Aufbau von Think11 Switzerland verantwortlich ist Digital-Marketing-Spezialist Christian Vuithier. «Der datenbasierte Ansatz für Digitales Performance-Marketing von Think11, in Kombination mit den verankerten Geschäftsmodellen der Somedia, ist der perfekte Ansatz, um Kunden mit den richtigen Digital-Leistungen zu versorgen und sie so erfolgreich zu digitalisieren», lässt sich Vuithier zitieren.

Mario Rose, Chief Operating Officer der Think11 GmbH, führt ergänzend aus: «Die Somedia ist für uns der perfekte Partner, um im spannenden und stark lokal geprägten Schweizer Markt mit innovativen und datenorientierten Digital Marketing Lösungen den Expansionskurs der Think11 konsequent und ambitioniert fortzusetzen. Wir festigen gemeinsam den Weg, die Think11 zu einem der modernsten und zukunftsorientierten Marketingdienstleister in der DACH Region zu formen.»

Das Leistungsangebot der neuen Agentur umfasst unter anderem Anwendungen in folgenden Bereichen: Künstliche Intelligenz bei der Auslieferung von digitaler programmatischer Werbung, Paid Media, Earned Media und Owned Media, Data Analytics, Video-Marketing und Digital Consulting. (pd/lol)