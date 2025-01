Jung von Matt Tech: Digitaler Messestand-Konfigurator lanciert

Publiziert am 09.01.2025

«Mit dem neuen Konfigurator revolutionieren wir das Messegeschäft in der Schweiz. Er vereinfacht die Prozesse erheblich und setzt neue Massstäbe in der Branche», wird Lea Frisch, Co-CDMO bei Bernexpo, in einer Mitteilung zitiert. Das System ermöglicht Kunden, ihre Messestände digital zu planen und zu buchen. In der ersten Phase steht der Konfigurator für ausgewählte Messen zur Verfügung.

Michael Dietrich, Executive Project Director bei Jung von Matt Tech, betont die technische Herausforderung: «Mit dem Minimum Viable Product (MVP) haben wir es geschafft, ein komplexes B2B-Produkt konfigurierbar und kaufbar zu machen.» Für die Umsetzung nutzte das Entwicklerteam das PHP-Framework Flow mit Event-Sourced Content Repository sowie Neos CMS, Apollo, GraphQL und Nuxt.js.

Bernexpo plant, das System nach einer Feedback- und Optimierungsphase schrittweise auf weitere Messen und Events auszuweiten. Der Konfigurator ist unter buchen.bernexpo.ch verfügbar. (pd/cbe)