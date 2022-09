Replay-TV: Drei neue Werbeformen entwickelt

Die zeitversetzte TV-Nutzung, das sogenannte Replay-TV, geniesst gemäss einer Mitteilung schweizweit dank der ständigen Verfügbarkeit von über 50’000 Programmstunden «grosse Beliebtheit» und nimmt seit der Einführung vor zehn Jahren stetig zu. Da in den Replay-Sessions die Werbeblöcke grösstenteils überspult würden, stelle die zeitversetzte Fernsehnutzung die TV-Sender vor «substanzielle Herausforderungen», obwohl der TV-Konsum seit Jahren insgesamt sehr stabil sei. Mit der Spulfunktion im Replay-TV werde die Haupteinnahmequelle der TV-Sender, der Verkauf von TV-Spots, direkt «kompromittiert».

Um die Finanzierung des Fernsehangebots und insbesondere auch das Replay-Angebot in der Schweiz nachhaltig zu sichern, wurden von den TV-Sendern gemeinsam mit den Verbreitern und Vermarktern die neuen Replay Ads kreiert. Replay Ads seien drei Werbeformen in der zeitversetzten TV-Nutzung, die laut Mitteilung am 4. Oktober 2022 in der Schweiz eingeführt werden.

Vergleichbar mit bekannten Freemium-Modellen wie zum Beispiel bei Spotify oder YouTube können die Konsumentinnen und Konsumenten zwischen vielfältigen Angeboten auswählen, die je nach Anbieter unterschiedlich ausgestaltet werden: Replay-TV mit klassischer Werbung, Replay-TV mit Replay Ads und neu sogar Replay-TV mit der Möglichkeit, die Werbeblöcke ohne jegliche Werbung zu überspringen.

Für Letztere beide gilt: Neu sei kein «lästiges» Vor- & Zurückspulen beim Wiedereinstieg ins Programm mehr nötig. Auf Knopfdruck sei ein «sehr nutzerfreundlicher, punktgenauer» Wiedereinstieg ins Programm möglich. Das würden die TV-Sender möglich machen, indem vor und nach jedem Werbeblock entsprechende Marker im Programm gesetzt werden, die die Verbreiter auslesen können.

Konsumentinnen und Konsumenten, die künftig ein Replay-TV Abo gewählt haben, das Replay Ads inkludiert, werden drei kurze Werbeformen sehen:

Start-Ad: Ganz kurzer Werbespot (fünf bis sieben Sekunden) zu Beginn des Replay-Programms, wie man es bereits von Video-Plattformen kennt.

Ganz kurzer Werbespot (fünf bis sieben Sekunden) zu Beginn des Replay-Programms, wie man es bereits von Video-Plattformen kennt. Pause-Ad: Statisches Display-Werbemittel nach und während des Drückens der Pausentaste im Live- oder im Replay-Modus.

Statisches Display-Werbemittel nach und während des Drückens der Pausentaste im Live- oder im Replay-Modus. Fast-Forward-Ad: Ein Mini-Werbeblock von zwei bis drei Spots (maximal 130 Sekunden), der eingespielt wird, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer während ihrer Replay-Nutzung den viel längeren Werbeblock überspulen möchten.

Die Preisgestaltung und die Kommunikation der neuen Abo-Angebote liegen in der Hoheit und Verantwortung der Verbreiter, wie es weiter heisst.

Replay Ads werden bei allen Sendern angezeigt, die einer entsprechenden Branchenvereinbarung beigetreten sind. Das seien aktuell mit wenigen Ausnahmen beinahe alle deutschsprachigen Fernsehsender, die in der Schweiz Werbung anbieten.

Per 4. Oktober starten fast alle Sender von RTL Deutschland (RTL, Vox, Nitro, RTLzwei), der Seven.One Entertainment Group (ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, ProSieben Maxx, Sat.1 Gold, Sixx, Puls 8) und von CH Media (TV24, TV25, S1, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+/Nick Schweiz). Weitere TV-Sender wie TeleZüri, TeleBärn, Tele1, Tele M1, TVO und Swiss1, Super RTL und NTV würden voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2023 mit Replay Ads starten. Weitere Sender werden folgen. Replay Ads würdn bei fast allen Schweizer Verbreitern angeboten, darunter Swisscom, Sunrise, Quickline und Salt. (pd/tim)