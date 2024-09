Publiziert am 06.09.2024

Als Schweizer Premiere und um auf die bevorstehende Roadshow aufmerksam zu machen, fuhr der neue Kia EV3 in einer Skybox und während einer Woche über Land und machte in ausgewählten Städten halt. Dabei zückten viele begeisterte Passanten ihre Smartphones, um Fotos und Videos im Netz zu teilen, heisst es in der Mitteilung.

Am 9. August startete die offizielle Roadshow in Biel. Neben weiteren Stopps in Lausanne, St. Gallen, Luzern, Locarno und Bern war der neue EV3 auch an der Auto Basel zu sehen. Einen weiteren Auftritt erhält der EV3 an der UCI Strassen- und Paracycling-Strassenweltmeisterschaften in Zürich, bei welcher Emil Frey mit Kia Schweiz sich als «Official Car Partner» engagiert.

Bei den sommerlichen Temperaturen nutzten viele Interessenten die Gelegenheit, den EV3 noch vor der offiziellen Markteinführung zu erleben, eine Probefahrt beim Autohändler ihres Vertrauens zu vereinbaren und am attraktiven Wettbewerb teilzunehmen.

Ob Messen, Corporate Events, Roadshows, Samplings, POS-Marketing oder Sponsoring-umsetzungen – 2communciate begleitet seine Kunden seit über 24 Jahren als Partner für Live Communication und unterstützt diese mit kreative Konzeptideen, nachhaltigen Produktionen, zuverlässiger Eventlogistik und kompetentem Promotionspersonal.

«Die Konzeption und Erfahrungen bei der Planung und Umsetzung von Roadshows haben mich und mein Team überzeugt, dass 2communicate der richtige Partner für diese Roadshow ist», wird Javier Blanco, Marketingleiter Kia Schweiz, zitiert.

Qualität und Nachhaltigkeit bei der Umsetzung

Mit der qualitativen und nachhaltigen Planung und Umsetzung der Roadshows wurde Tobias Heckelmann betraut. Um dem Nachhaltigkeitsgedanken des EV3 gerecht zu werden, wurden als Zugfahrzeuge die Elektrofahrzeuge von 2communicate eingesetzt. Damit untermauert 2communicate das erklärte Ziel, seinen Kunden zukünftig CO2 neutrale Eventlogistik anbieten zu können. (pd/wid)