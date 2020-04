Dass Feldschlösschen zu den beliebtesten Bieren der Schweiz gehöre, sei unbestritten. Aber die Marke Feldschlösschen sei nicht bloss ein Marketinggag. Das Wahrzeichen aus Rheinfelden lebt, heisst es in einer Mitteilung. Denn im Schloss werde tatsächlich gebraut. Es habe eine starke Verbundenheit zur Region – und diese möchte die Schweizer Biermarke zusammen mit ihrer grossen Braukompetenz verstärkt den Bierfreunden näherbringen.

Dafür hat Feldschlösschen eine Schlossbox konzipiert. Es handelt sich um ein eigens konfektioniertes Selection Pack, welches eine Auswahl der besten Erzeugnisse aus der Schloss-Brauerei enthält. Die vier Dosen à 50 Zentiliter und vier Flaschen à 33 Zentiliter würden spritzig das vielfältige Bier-Sortiment der Marke repräsentieren, für achtfachen Genuss vom Schloss sorgen und zeigen, wie viel Brautradition und Braukunst in Feldschlösschen stecke.

Um die Leute auch ins neue Visit Center zu bringen und so die Schloss-Brauerei für Bierfreunde erlebbar zu machen, verlost Feldschlösschen 2000-mal zwei Touren durch die neue Feldschlösschen Brauwelt, wie es weiter heisst. Die Gewinncodes sind auf Flyern gedruckt, die in der Schlossbox enthalten sind und online unter brauwelt.ch eingegeben werden können.

Die Eröffnung der neuen Feldschlösschen Brauwelt wird im Frühjahr 2020 gefeiert.

Packaging Design und Promoflyer

Valencia Kommunikation wurde beauftragt, das spezielle Gebinde der Schlossbox zum Tag des Schweizer Bieres am 24. April mit einem gebührenden Design zu versehen. Dabei galt es laut Mitteilung, die Unverwechselbarkeit der Marke zu gewährleisten und das Schloss, in dem auch wirklich gebraut wird, als Wahrzeichen von Feldschlösschen hervorzuheben. Der Wettbewerb wird prägnant auf der Verpackung kommuniziert. Zudem liegt ein Flyer mit den Gewinncodes für die Schloss-Tour in der Verpackung. Auch diesen haben die Promotionsprofis von Valencia konzipiert und umgesetzt.

Verantwortlich bei Feldschlösschen: Milica Cekic (Junior Brand Managerin Feldschlösschen); verantwortlich bei Valencia Kommunikation: Simone Fluri (Creative Director), Mirjam Müller (Beraterin), Corinne Winter (Junior Beraterin), Sebastian Refardt (Senior Texter), Nadine Gschwend (Art Director), Béa Otto (Art Director), Emanuel Plüss (Leiter polygrafische Abteilung), Joëlle Puglisi (Polygrafin). (pd/cbe)