SWA: Einige Veränderungen im Vorstand

Trotz des 70-Jahr-Jubiläums gab es für den Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA) im Jahr 2020 wenig Möglichkeiten zum Feiern. Die werbenden Unternehmen waren mit der Pandemie gefordert und der Verband ebenso. Deshalb war die Freude der rund 100 anwesenden Mitglieder gross, endlich wieder an einen physischen Event zu kommen.

Am Donnerstagabend trafen sich die SWA-Mitglieder und einige Gäste endlich wieder einmal physisch im «Chicago 1928», wie es in einer Mitteilung heisst. Der Verband kombinierte seine 72. Generalversammlung mit einem exklusiven Leader-Event. So versammelte sich das «Who is who» der Schweizer Werbeauftraggeber in der ehemaligen Lagerhalle in Zürich-Oerlikon. Der Präsident des SWA, Roger Harlacher, sprach in der GV über die Herausforderungen des Verbandes und durfte einen erfreulichen Jahresgewinn im Jahr 2020 sowie gute Aussichten für die Zukunft vermelden.

Neue Services und neue Mitglieder

Trotz der schwierigen Zeiten konnte der SWA seine Services in den letzten Jahren ausbauen und ebenfalls seinen Mitgliederbestand vergrössern. So sind im Jahr 2020 dem SWA acht neue Mitglieder und im laufenden Jahr bereits wieder sieben neue Mitglieder beigetreten. Insgesamt gehören dem SWA damit über 200 Mitglieder aus allen Branchen an, welche etwa 75 Prozent der Schweizer Mediaspendings verantworten.

Der SWA ist der einzige Verband in der Schweiz, welcher exklusiv die Interessen von Werbeauftraggebern gegenüber allen Stakeholdern vertritt, wie es weiter heisst. Dieses klare Profil, verbunden mit zahlreichen Mehrwerten, komme bei den werbenden Unternehmen auch heute gut an.

Die grössten Schweizer Werbeauftraggeber im Vorstand

Dieses Jahr kam es zu einigen Veränderungen im Vorstand. Die Versammlung hat dabei vier neue Mitglieder mit grossem Applaus in den Vorstand gewählt: Heike Kammerer (Nestlé), Nadine Hess (Migros), Christoph Timm (Swisscom) und André Hefti (Schweiz Tourismus). Nach sechs Jahren im Vorstand wurden Olivier Quillet (Nestlé) und Bernhard Christen (SRF) verabschiedet. Beide haben ihre Stellen gewechselt.

Weiter wurden nach drei Amtsjahren Rebekka Iten (Bayer), Jan De Schepper (Swissquote) und Roger Harlacher (Zweifel Chips) für eine weitere Periode wiedergewählt. Weitere Mitglieder im Vorstand sind nach wie vor Frank Burkhardt (L'Oréal), Karin Held (Land Rover/Jaguar), Thomas Schwetje (Coop) und Roman Reichelt (Credit Suisse). Damit ist der SWA-Vorstand wieder komplett und beiden grössten Werbeauftraggeber der Schweiz – Coop und Migros – im Vorstand engagiert.

Prominentes CMO-Podium

Nach der GV fand ein CMO-Talk mit Zanet Zabarac (Dosenbach), Martin Walthert (Digitec Galaxus und «Werber des Jahres»), Roman Reichelt (Credit Suisse) sowie André Hefti (Schweiz Tourismus) statt. Der Moderator, Johannes Hapig von M&K, verstand es laut Mitteilung, eloquent die richtigen Fragen zu stellen, um herauszufinden wo den CMOs in diesen Zeiten der Schuh drückt.

Der Fokus des Abends lag auf dem «hier und jetzt» und es gab für einmal keine Aufzeichnungen oder virtuelle Übertragungen. Mit Blick auf das Jahr 2022 hofft der SWA-Direktor, Roland Ehrler, dass sich der Werbemarkt weiter erholt und im neuen Jahr wieder vermehrt planbare, physische Events möglich sein werden. Er kündigte gleichzeitig das nächste, grosse SWA-Jahresmeeting vom 16. März 2022 an. Bei diesem traditionellen Spitzentreffen des Werbemarktes soll das Thema «Mensch oder Maschine: künstliche Intelligenz in Marketing und Kommunikation» nachgeholt werden. Gleichzeitig findet dann die nächste Generalversammlung statt.

Im gemütlichen Teil des Abends gab es dann alles, was 1928 verboten war: Alkohol, Glückspiel und Lebensfreude. Das ausgiebige Networking wurde sehr geschätzt und dauerte noch bis spät in die Nacht. (pd/cbe)