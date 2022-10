Yuno ist das jüngste Startup von Sparrow Ventures, dem Innovationsmotor der Migros-Gruppe. Mit dem Vermieten von Unterhaltungselektronik bietet Yuno in der Schweiz eine Alternative zum Kauf und bedient damit einen stark wachsenden Trend. Im Dezember 2021 als Testprojekt initiiert, liegt die Entwicklung seit Markteintritt im Mai dieses Jahres laut eigenen Angaben über Plan.

«Unser Ziel ist es, mit Yuno den führenden Mietanbieter für Unterhaltungselektronik in der Schweiz aufzubauen», sagt Lorenz Lüchinger, CEO von Sparrow Ventures, laut einer Mitteilung. Mit dem frischen Kapital aus der Finanzierungsrunde will Yuno den Kundenstamm weiter ausbauen und das Sortiment laufend um die neueste Unterhaltungselektronik erweitern. Kundenwünsche fliessen dabei mit ein. Aktuell stehen über 220 verschiedene elektronische Geräte auf www.yuno.ch zur Verfügung.

Die Flexibilität der Vertragsdauer ist ein zentrales Alleinstellungmerkma, wie es in der Mitteilung weiter heisstl. Technische Geräte wie Smartphones, Digitalkameras oder Computer können über einen gewissen Zeitraum getestet oder für spezielle Ereignisse gemietet werden, wie zum Beispieldas VR-Headset zum Eintauchen in die virtuelle Welt oder der modernste Beamer für die anstehende Fußball-WM. Die Reservierung der neuesten Version des iPhone ist jeweils vor dem offiziellen Verkaufsbeginn möglich. Kundinnen und Kunden definieren ihre Vertragsdauer flexibel, können zwischen verschiedenen Abo-Modellen auswählen und profitieren von kostenfreier Hin- und Rücksendung. Vorabkosten stellt Yuno nicht in Rechnung und die Versicherung im Fall eines auftretenden Schadens ist im Mietpreis ebenso inbegriffen, so wie der Service der Geräte.

Beitrag in puncto Nachhaltigkeit

Das Mietkonzept ist darüber hinaus nachhaltig, wie es weiter heisst. Indem Mobiltelefone, Tablets oder Digitalkameras im Laufe des Lebenszyklus die Besitzerin oder den Besitzer mehrmals wechseln, wird die Kreislaufwirtschaft unterstützt. Zudem wird die Reduzierung von Elektroschrott gefördert. Das Konzept von Yuno trägt dazu bei, dass nicht mehr benötigte, aber noch funktionsfähige Geräte nicht in der Schublade in Vergessenheit geraten. Regelmässiger Service und Reparatur können dazu beitragen, die Lebensdauer der Produkte erhöhen. Die zum Mieten angebotenen Produkte bezieht Yuno aktuell vom Migros-Unternehmen Digitec Galaxus.

Yuno ergänzt das Angebot der Migros

Yuno stammt wie das Startup WePractice aus der Ideenschmiede von Sparrow Ventures, dem Wachstumskapitalgeber und Ventures Builder der Migros-Gruppe. Lorenz Lüchinger sagt laut Mitteilung: «Mit Yuno bieten wir der Schweizer Bevölkerung eine nachhaltige Alternative zum Kaufangebot und ergänzen damit das bestehende Portfolio der Migros-Gruppe. Die Kundschaft hat die Option, individuell und situativ zwischen Miete und Kauf zu wählen.» (pd/mj)