Swiss Marketplace Group: Emissionspreis bei 46 Franken festgesetzt

Publiziert am 19.09.2025

Die SMG Swiss Marketplace Group hat den Emissionspreis für ihren Börsengang bei 46 Franken je Aktie festgesetzt, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Der Börsengang sei mehrfach überzeichnet gewesen, hiess es. Die Aktien werden ab dem heutigen Freitag unter dem Tickersymbol «SMG» an der SIX Swiss Exchange kotiert und gehandelt. Die Aufnahme in den SPI erfolgt dann am Montag, 22. September.

Der Ausgabepreis von 46 Franken entspricht laut Mitteilung einer Marktkapitalisierung von 4,5 Milliarden bei der Kotierung, teilte die Betreiberin von Plattformen wie Homegate, Autoscout24 und Ricardo mit. Der Freefloat soll bei rund 20 Prozent liegen, wird die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt steige er auf bis zu 23 Prozent.

451 Millionen für Ringier und Mobiliar

Angeboten werden 19,6 Millionen bestehende Aktien, die von den bisherigen Eigentümern Mobiliar und Ringier stammen. Hinzu kommt eine Mehrzuteilungsoption von fast 3 Millionen Aktien, bereitgestellt von General Atlantic und Ringier.

Die Versicherung hat bekannt gegeben, dass sie ihren Anteil auf unter 20 Prozent reduziert. Dieser sinke von 29,3 auf nun 19,3 Prozent, teilte die SMG-Mitgründerin am Freitag mit.

Damit dürfte Ringier den Anteil um 10 Prozentpunkte reduziert haben. Basierend auf dem Ausgabepreis von 46 Franken je Aktie fliessen damit beiden Unternehmen rund 451 Millionen Franken zu.

Zusätzlich gab SMG eine Reihe von neuen Verwaltungsräten bekannt. So stossen Tracey Fellows, Malte Krüger, Stefan Räbsamen und Barbara Stamm neu in das Gremium. Jörn Nikolay bleibt VR-Präsident. Die bisherigen Mitglieder Pietro Supino und Marc Walder komplettieren den neuen Verwaltungsrat. (awp/sda/spo)