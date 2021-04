Ace2Ace: Erweiteres «Kernteam» für Aussenwerbung

Ace2Ace hat ein Kompetenzzentrum für Aussenwerbung in der Schweiz ins Leben gerufen. Neu seit dem 1. April ist Florian Zimmermann Partner und Account Director. Er ist zur Agentur mit Sitz in Steinhausen zurückgekehrt. Daneben ist er als Head of Marketing bei Oym tätig.

Neben Zimmermann ist auch Juan Manuel Fernández als Partner und Account Director bei Ace2Ace im «Kernteam» aktiv. Er gründete im letzten Jahr Advendo und war davor 19 Jahre lang bei der Allgemeinen Plakatgesellschaft (APG), acht Jahre davon als Key-Account-Leiter (national/international).

Zum Beraterteam gehören ausserdem Gründer Daniel Huwyler sowie die Mitinhaber Carlos Lima und Martin Engler.

Ace2Ace realisiert und berät Kunden für Kampagnen und Aussenwerbepräsenz in der Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. Konzeption, Planung, Buying, Produktion sowie Auswertung der Kampagnen würden zu den Kernkompetenzen gehören. (pd/cbe)