Agentur am Flughafen: Feuriger Auftritt für Ausbildungszentrum

Das Ostschweizer Feuerwehr-Ausbildungszentrum (OFA) in Bernhardzell bietet ideale Voraussetzungen sowie die notwendige Infrastruktur für fundierte, zielgerichtete und praxisorientierte Aus- und Weiterbildung. Um das OFA stärker in der Öffentlichkeit zu verankern und die Marke klar zu positionieren und erlebbar zu machen, wurde die Agentur am Flughafen mit der Entwicklung des Auftritts beauftragt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als erste publikumswirksame Kommunikationsmassnahme wurde eine neue Webseite umgesetzt. Weitere öffentlichkeitswirksame Massnahmen werden demnächst zu sehen sein.

Verantwortlich beim Ostschweizer Feuerwehr-Ausbildungszentrum (Bernhardzell): Christoph Bischofberger (Zentrumsleiter), Jürg Solér (Vorsitzender der Geschäftsleitung, Assekuranz Appenzell Ausserrhoden); verantwortlich bei Agentur am Flughafen: René Eugster (Gesamtverantwortung), Elia Vogt (Junior Art Direction), Colin Kühnis (Interactive Media Design); Fotografie/Film: Daniel Ammann Fotografie. (pd/yk)