Ifolor: Fotos auf Tramschienen

Publiziert am 11.11.2025

Die Aufnahmen zeigen die Stadt abseits touristischer Motive und dokumentieren Alltagsszenen, versteckte Orte und Strassenszenen zwischen Rhône und Altstadt, heisst es in einer Mitteilung. Fotografiert hat die Bilder der Genfer Brian Anthony Kelly, der zwei Tage lang durch seine Heimatstadt zog.

Ein Behind-the-Scenes-Video zeigt ihn bei der Arbeit zwischen Tramgleisen und bei Begegnungen mit Passanten. Die Aktion erweitert die bestehende Kampagne, die bereits über TV, Aussenwerbung und digitale Kanäle läuft. Im Inneren des Trams können Fahrgäste über einen QR-Code ein Angebot für kostenlose Fotoprints abrufen. Das beklebte Tram ist bis zum 30. November 2025 im Genfer Verkehrsnetz unterwegs. (pd/spo)