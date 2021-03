Coca-Cola HBC Schweiz: Geschäftsleitung verstärkt

Matthias Broil (37) verantwortet bei Coca-Cola HBC Schweiz ab dem 1. März den hauseigenen Lieferservice «Qwell», wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Der Absatz über digitale Kanäle gewinne im Getränkehandel an Bedeutung. Die personelle Verstärkung der Geschäftsleitung bei Coca-Cola HBC Schweiz reflektiere diese Entwicklung.

Matthias Broil verfüge mit seiner langjährigen Tätigkeit bei Amazon Deutschland, wo er seit 2007 verschiedene Positionen verantwortet habe, eine breite Erfahrung im Getränkehandel. Er sei dort unter anderem als Leiter des Bereichs Lieferantenmanagement und Marketing für Lebensmittel in Deutschland tätig gewesen, habe eine führende Position bei der Einführung von Amazon Fresh in Deutschland und Grossbritannien eingenommen und habe den Bereich Supply-Chain-Management und Logistik bei Amazon Fresh sowie Prime Now in Deutschland geleitet. In seiner neuen Position bei Coca-Cola HBC Schweiz ist Matthias Broil unter anderem für den schweizweiten Zustellservice zuständig.

Gleichzeitig übernimmt Bastian Higi (36) als Sales Director Fragmented Trade bei Coca-Cola HBC die Verantwortung über die Marktsegmente Hotellerie, Gastronomie, Getränkefachgrosshandel, On-The-Go & At Work. Dieser Bereich sei von der Coronakrise hart getroffen worden und solle beschleunigt auf den Wachstumskurs zurückgeführt werden.

Bastian Higi kommt von Anheuser-Busch InBev in Deutschland, wo er zuletzt als Regional Director für Süddeutschland sowie als Vorstandsmitglied bei Löwenbräu und Geschäftsführer zweier konzerneigener Grosshändler verantwortlich zeichnete. Vor seiner Tätigkeit bei Anheuser-Busch war Bastian Higi mehrere Jahre bei Lidl Deutschland im Einzelhandel tätig.

Thomas Krennbauer, Country General Manager von Coca-Cola HBC, lässt sich wie folgt zitieren: «Wir freuen uns mit Matthias Broil und Bastian Higi zwei erfahrene und top qualifizierte Führungskräfte an Bord zu haben, welche gemeinsam mit den lokalen Partnern und Kunden den Wachstumskurs beschleunigen werden.» (pd/lol)