Wegen Corona: GfM-Preisverleihung ohne Publikum vor Ort

Die Schweizer Gesellschaft für Marketing GfM muss ihre Pläne für die Verleihung des Marketingpreises anpassen. Statt einer festlichen Feier im Zürcher Traditionslokal Kaufleuten wird eine virtuelle Veranstaltung stattfinden. Am 27. Oktober werde diese zwischen 18 und 19 Uhr in einem Studio in Zürich durchgeführt, wie die GfM gegenüber persoenlich.com ausführt.

Präsident Dominique von Matt wird die GV-Rede halten und Vorstandsmitglied Stefan Michel die Laudatio. Das Referat von Professor Ernst Fehr fällt aus und auch die Moderatorin Sandra Studer wird nicht auftreten. (eh)