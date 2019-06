Publicitas: Gläubiger stimmen Inkasso-Vereinbarung zu

Am Mittwoch haben sich die Gläubiger der Publicitas im Zürcher Volkshaus versammelt, um weitere Vereinbarungen zu treffen. Wie «Klein Report» schreibt, hätten die Gläubiger die Inkasso-Vereinbarung nun abgesegnet. Mit dem Vorgehen wollen sie die ausstehenden Debitorenforderungen von 24,7 Millionen Franken einkassieren.

Dies hätten auch die Investement-Gesellschaft Thalos und die betroffenen Verlage abgesegnet. Dazu gehören Tamedia, NZZ, Basler Zeitung, Somedia, ESH, Admeira, TCS und AZ Medien. Seit der Versammlung am Mittwoch laufe noch eine fünftägige Einsprachefrist bei der Aufsichtsbehörde.

Von insgesamt 735 Gläubigern seien im Volkshaus 60 bis 70 anwesend gewesen und hätten 240 Gläubiger vertreten. Laut Protokoll war die Versammlung somit beschlussfähig. Anders sei dies bei der ersten Versammlung am 6. November 2018 gewesen. Diese wurde als nicht beschlussfähig beurteilt, nachdem eine Beschwerde von Admeira angenommen wurde.

Für das weitere Verfahren hätten die Gläubiger zudem eine neue Konkursverwaltung gewählt. Vorher war das Konkursamts Aussersihl-Zürich zuständig. Der Notar-Stellvertreter Marco Lucchinetti sagte, sie verfügen jedoch nicht über die nötigen Ressourcen, um das Verfahren über einen längeren Zeitraum zu stemmen.

Auf den Vorschlag von Lucchinetti wurden Brigitte Umbach-Spahn und Stephan Kesselbach zur neuen Konkursverwaltung gewählt. Beide seien bereits als Hilfspersonen in das Verfahren involviert gewesen. Zudem wurden Daniel Hunkeler (Migros), Roman Bretschger (NZZ), Beat Weinwurm (Tachezy Kleger Fürer AG), Felix C. Meier-Dieterle (Tamedia) und Marcel Bircher (Ex-Publicitas) in den Gläubigerausschuss gewählt, so der «Klein Report» weiter.

Publicitas hat im Mai 2018 den Konkurs angemeldet (persoenlich.com berichtete). (log)