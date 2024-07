Publiziert am 26.07.2024

Die APG verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 ein leichtes Umsatzwachstum von 1,1 Prozent auf 150,5 Millionen Franken, trotz eines herausfordernden Wirtschaftsumfelds und Zurückhaltung im Schweizer Werbemarkt im Mai und Juni. Der Betriebsertrag stieg um 0,9 Prozent auf 151,7 Millionen Franken, und das Konzernergebnis erhöhte sich um 12,7 Prozent auf 11,9 Millionen Franken.

Der Ebit nahm um 11,4 Prozent auf 14,2 Millionen Franken zu, und die EBIT-Marge verbesserte sich auf 9,4 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess.

Digitale Werbeträger entwickelten sich besonders positiv, und das Unternehmen investiert weiter in neue Angebote. In der Schweiz entwickelten sich die Umsätze in der Getränke- und Freizeitbranche positiv, während Groverteiler und Handelsketten im Mai und Juni zurückhaltender waren.

In Serbien stiegen die Werbeerträge in Lokalwährung um 7,8 Prozent, was in Schweizer Franken einer Zunahme von 5,3 Prozent entspricht.

Wie es weiter heisst, beabsichtigt der Verwaltungsrat, an der nächsten Generalversammlung einen Vertreter der NZZ zur Wahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen. Die NZZ erwarb im Juni 25 Prozent der APG-Anteile (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)