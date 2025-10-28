AZ Direct: Handel-Experten verstärken Beirat

Publiziert am 28.10.2025

Die AZ Direct AG erweitert ihren Beirat mit zwei erfahrenen Fachkräften aus dem Schweizer Detailhandel: Reto Grubenmann (ehemals Coop) und Hans Ulrich Siber (ehemals Migros) sollen die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens unterstützen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Grubenmann war bei Coop in verschiedenen Führungspositionen tätig und verantwortete unter anderem die Geschäftsführung der Import Parfumerie und von Christ Uhren & Schmuck. Heute ist er als Verwaltungsrat, Unternehmer und Berater in verschiedenen Branchen aktiv.

Siber war Mitglied der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bunds (MGB) und prägte als Marketingchef die Markenführung der Migros auf nationaler Ebene. Nach seiner operativen Zeit übernahm er diverse Verwaltungsrats- und Beiratsmandate im In- und Ausland.

Fokus auf datengetriebenes Marketing

Die beiden neuen Beiräte sollen AZ Direct insbesondere in den Bereichen Kundendialog, datengetriebenes Marketing und Geschäftsentwicklung begleiten. «Wir freuen uns, mit Hans Ulrich Siber und Reto Grubenmann zwei Persönlichkeiten an unserer Seite zu haben, die operative Exzellenz mit strategischem Weitblick verbinden», wird Tobie Witzig, CEO von AZ Direct, in der Mitteilung zitiert.

Die AZ Direct AG ist Teil der Bertelsmann Marketing Services und spezialisiert auf datengetriebenen, personalisierten Kundendialog im Schweizer Markt. (pd/cbe)