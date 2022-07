von Jürg Bachmann

Hermann Boltshauser arbeitete 47 Jahre lang für die Publicitas – vom Lehrling bis zum Regionaldirektor. Von 1964 bis 1998 war er Filialdirektor der Publicitas St. Gallen. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kunden kannten ihn von 1992 bis 1998 auch als P-Regionaldirektor Ost und Zuständigen für die Publicitas Swiss Press International. Von 1980 bis 1998 gehörte er der P-Generaldirektion in Lausanne an.

In seiner Zeit waren die Zeitungs- und Zeitschrifteninserate unangefochtene Leader im Bereich der Medienfinanzierung. Sämtliche Zeitungsverlage auf dem Platz St. Gallen und im nahegelegenen Appenzellerland, im redaktionellen und verlegerischen Teil in herzlicher Konkurrenz verbunden, liessen sich vom gleichen Haus, der Publicitas St. Gallen von Hermann Boltshauser vermarkten. Seinen Erfolg verdankte er auch seinem hartnäckigen diplomatischen Geschick, bei Bedarf die Gemüter zu beruhigen und die Umsätze zu steigern.

Hermann Boltshauser baute die Publicitas von der passiven Annoncenannahmestelle zur aktiven, leistungsfähigen Verkaufsorganisation um. Die Tariftreue und der Kampf gegen wilde Rabatte bei den Insertionspreisen waren ihm wichtig. Der Millimeterpreis war in den Vermarktungs- und Vermittlungsverträgen mit den Zeitungsverlagen festgesetzt. «Ich darf gar keine aussertariflichen Rabatte geben», legte er Kunden, die solche wollten, sachlich dar, «nur der Zeitungsverlag darf das.» Wohlwissend, dass die Zeitungsverlage genauso wenig durften, ohne vertragsbrüchig zu werden. So amtete die P über Jahre hinweg als Preishüterin, wovon alle Medien wirtschaftlich profitierten.

Weil er den Wandel in die Zukunft früh erkannte, war Hermann Boltshauser ein begeisterter Förderer der Lokalradios in der Schweiz. Auch wenn er bei den Zeitungsverlegern die Freude an dieser ungeliebten Konkurrenz erst wecken musste, trommelte er sie alle zusammen an einen Tisch, um das St. Galler Privatradio aus der Taufe zu heben. Da es für den Preis einer Werbesekunde noch keinen Massstab gab, lasen ihm Mitarbeiter ein Zeitungsinserat vor, er stoppte die Zeit, verglich mit dem Millimeterpreis dieses Inserates und entstanden war der Sekundenpreis.

Als verschworene Kreise plötzlich von einer neuartigen Erfindung namens Internet tuschelten, gehörte Hermann Boltshauser zu den ersten, der seine Equipe an die HSG zitierte und sich das komische Ding von Fachleuten erklären liess. Rasch erkannte er das Potential, auch die Gefahren, und galt seither als Promotor der klugen Verlagspräsenz im Netz.

In der Werbebranche gilt die Publicitas St. Gallen von Hermann Boltshauser bis heute als eigentliche Kaderschmiede. Unzählige heute aktive Verantwortungsträger durchliefen seine Schule. Das ist wohl sein grösstes Vermächtnis. Am 8. Juli 2022 schlief er für immer ein.



Der Text stammt von Jürg Bachmann, Präsident KS/CS Kommunikation Schweiz und Mitgründer von Radio Aktuell in St. Gallen.