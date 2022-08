Mit einer bildstarken Imagekampagne wird seit dieser Woche Virgin Radio Switzerland als «der Rocksender der Schweiz» weiter etabliert. Als Testimonial konnte für die multimediale Kampagne die US-Rockband Imagine Dragons gewonnen werden, wie CH Media in einer Mitteilung schreibt. Die für ihre Werke mehrfach ausgezeichnete Band ziert die Kampagnensujets und ist in den Radio-, TV- und Kinospots zu hören und zu sehen.

In den Spots sind ihre Hits «Follow You» und «Radioactive», mit welchem die Band vor zehn Jahren ihren Durchbruch schaffte, zu hören. Ebenso der neue Claim von Virgin Radio Switzerland «Classic Rock und die besten aktuellen Rock-Hits». Die Kampagne ist bis am 11. September 2022 hör-und sichtbar und umfasst Radio-TV-und Kino-Spots, eine Out of Home-Kampagne mit Tankstellen und VBZ Züri-Tram-Dachbranding, Display-Ads, Social Media-und Spotify-Ads sowie Print-Inserate.

Verantwortlich bei CH Media: Denise Hildbrand (Leiterin Marketing & PR Entertainment), Laura Ballestrin (Leiterin Marketing TV Regional & Radio), Jasmine Wasmer (Marketing & Brand Manager), Vanessa Trieb (Polygrafin), Lotta Rübsaamen (Digital Marketing Manager), Raul Steffer (Leitender Produzent GRIPS). (pd/wid)