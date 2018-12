Kraftkom: In einer andere Epoche versetzt

Der stimmungsvolle Kalender lässt die Uhr zurückdrehen und versetzt in eine andere Epoche, wie nach einer Zeitreise. Der Adventskalender ist eine Faltbox zum Aufstellen oder Aufhängen und ist gefüllt mit feinsten Pralinen der Confisserie Sprüngli.

Der Kalender wurde von Kraftkom in einem Vintage-Design konzipiert und umgesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst. Dazu wurde bestehendes Bildmaterial zu veränderten Kompositionen mit neuen Elementen zusammengefügt. Das gleiche Sujet wird leicht abgeändert auch für die Weihnachtskarten verwendet, mit einer edlen Heissfolienprägung in Gold.

Nebst der Beratung und der Projektleitung, ist die Agentur auch für die Kreation und Umsetzung verantwortlich.

Verantwortlich bei Beyer Chronometrie: Claudia Walker (Marketing); verantwortlich bei Kraftkom: Pascale Hoch (Beratung, Konzept), Karin Brunner (Kreation). (pd/cbe)