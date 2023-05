I-jic: Jella Hoffmann zur Präsidentin gewählt

Am Mittwoch ist Jella Hoffmann, CEO der Wemf, zur neuen Präsidentin von International Association of Joint Industry Committees for Media Research (I-jic) gewählt worden, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Organisation unterstützt Joint Industry Committees aus 14 verschiedenen Ländern bei der Mediennutzungsforschung. I-jic hilft gemäss Mitteilung, die Qualität der Mediennutzungsforschung zu verbessern und fördert die Transparenz.

Jella Hoffmann folgt auf Harald Amschler, der die Organisation in den vergangenen 15 Jahren als Chairman vertrat. Die Wemf sei stolz, dass mit Hoffmann weiterhin eine Medienforschungsexpertin aus den eigenen Reihen das Präsidium von I-jic verantwortet, heisst es weiter.

«Ein Blick über den Tellerrand ist immer eine gute Idee», meint Jella Hoffmann zu ihrer neuen Aufgabe. «Gemeinsam über Herausforderungen im Bereich Media Research zu diskutieren und Lösungsansätze zu teilen, ist gelebte Praxis der I-jic-Mitglieder. Ich freue mich, dass ich als Chairwoman diesen wichtigen Austausch weiter fördern und unterstützen kann.» (pd/yk)