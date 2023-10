Rod Kommunikation: Kampagne mit KI für Sustainable Switzerland

Gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft will Sustainable Switzerland die nachhaltige Entwicklung in der Schweiz voranbringen. Die Initiative des Unternehmens NZZ gestalte so die Zukunft unseres Landes mit, heisst es in einer Medienmitteilung.







Wie diese Zukunft aussehen könnte, stellt sich für eine aktuelle Kampagne eine künstliche Intelligenz vor. Aus allen Informationen, die sie dafür im Netz sammeln konnte, baut sie sich eine fiktive nachhaltige Zukunft zusammen. Ob diese allerdings wirklich so aussehen wird, sei ungewiss und liege allein in unserer Hand, schreibt die für die Kampagne verantwortliche Agentur Rod Kommunikation.



Den Auftakt macht Sustainable Switzerland mit den drei Kernthemen Klima und Energie, Produktion und Konsum sowie Lebensräume und ruft online, auf Social Media, in Print-Publikationen und ausgewählten TV-Platzierungen zum Nachdenken auf.



Verantwortlich bei Sustainable Switzerland: Antonia Stickdorn (Stream Lead Marketing Communications), Simon Scherrer (Head Ecosystem Sustainable Switzerland), Pascal Kreder (Head NZZ Ecosystems & New Initiatives); Strategie, Konzeption, Kreation und Realisation: Rod Kommunikation. (pd/nil)