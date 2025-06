Schweiz Tourismus: Kühle Berggebiete verzeichnen mehr Nachfrage

Eine Umfrage unter Tourismusfachleuten zur Sommersaison 2025 zeigt mehrheitlich zufriedenstellende Buchungsstände und Aussichten für die kommenden Monate, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Demnach verzeichnen Berggebiete verstärkte Nachfrage von Gästen, die kühlere Temperaturen suchen. «Wir stellen eine grosse Lust auf frische Luft in den Bergen und am Gletscher fest. Hier können wir uns den Trend hin zur Coolcation zunutze machen», wird Monika König zitiert. Sie ist Leiterin Marketing & Kommunikation Aletsch Arena AG. Marc Schlüssel, CEO Lenzerheide Marketing & Support AG, ergänzt: «Sommerfrische in den Bergen spielt uns in die Hände.»

«US-Markt dürfte im Sommer stabil bleiben»

Bezüglich des US-Marktes äussert sich Flurin Riedi, Direktor Gstaad-Saanenland Tourismus: «Der US-Markt dürfte im Sommer stabil bleiben, da amerikanische Gäste tendenziell langfristiger buchen. Für den Winter ist jedoch mit einem möglichen leichten Rückgang sowie kürzerem Buchungszeitraum zu rechnen.»

Die Tourismusbranche bereitet sich auf mögliche Engpässe während Spitzenzeiten vor. «Wir wissen, dass es bei schönem Wetter in den Schulferien mit vielen Schweizer Gästen punktuell zu Engpässen kommen kann. Aber es freut mich zu sehen, dass die Branche bestens darauf vorbereitet ist. Ganz im Sinne unserer Philosophie ‚Travel Better', die ja auch einen Schwerpunkt auf die Tourismusakzeptanz legt», so Martin Nydegger, Direktor Schweiz Tourismus. (pd/awe)