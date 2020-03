Apostroph Group: Larissa Stalder wird Head of Sales

Das Sprachdienstleistungsunternehmen Apostroph ernennt Larissa Stalder zur neuen Head of Sales, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. In der neu geschaffenen Funktion steuere die 27-Jährige die Kundenbetreuung, die Neugeschäftsentwicklung und den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen in der Schweiz.

Larissa Stalder ist seit 2017 bei Apostroph Group tätig, zunächst im Business Development, schliesslich als Key Account Managerin. In ihrer beruflichen Laufbahn spezialisierte sich die Betriebsökonomin auf die Felder strategische Geschäftsentwicklung und Marketing; zuletzt war sie in einem Zürcher Tech-Start-Up tätig.

Im Zuge des Expansionskurses von Apostroph Group und dem stetigen Ausbau des Apostroph-Verkaufsteams gelte es nun, die Kräfte an den Standorten Bern, Lausanne, Luzern und Zürich systematisch zu steuern, sagt Philipp Meier, Managing Partner von Apostroph Group. «Wir sind froh, mit Larissa Stalder eine versierte Managerin aus den eigenen Reihen in dieser Position zu wissen. Die Entwicklung unserer unternehmenseigenen Technologie-Lösungen ist sehr dynamisch. Die Möglichkeiten und Effizienzgewinne, die sich für unsere Kunden daraus ergeben, können wir mit Larissa Stalder und einer gemeinsamen Verkaufsstrategie nun an allen Standorten zielführend sichtbar machen.» (pd/lol)